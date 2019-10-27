Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Кадыров вспомнил о Тарасе Бульбе: "Я тебя породил, я тебя и убью!"

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на информацию о том, что военнослужащие США провели спецоперацию и ликвидировали лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенного «халифа» Абу Бакр аль-Багдади.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
 Соответствующей записью он поделился в воскресенье, 27 октября, в своем Telegram.

«Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью!"» — отметил глава республики. По его словам, гибель лидера ИГ мало что меняет, «если делить террористов на хороших и плохих», пишет Лента.ру.


«[Лидер запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" Усама] бен Ладен мертв, а "Аль-Каида" жива», — указал Кадыров, добавив, что действительно, по его мнению, важно полностью освободить Сирию от ИГ.
Ранее в воскресенье Newsweek со ссылкой на представителя армии, знакомого с результатами операции, сообщило о ликвидации аль-Багдади. Издание утверждает, что Министерство обороны США «с высокой уверенностью» передало в Белый дом информацию о том, что в результате операции удалось ликвидировать «ценную цель», которой и был лидер организации.

После этого президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter загадочный пост. Американский лидер написал, что случилось нечто грандиозное, но не уточнил, что именно. Позднее в Белом доме анонсировали «важное заявление» главы государства.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru