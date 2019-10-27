Главой белорусского государства выдвинута инициатива о возрождении всеобъемлющего переговорного процесса о путях укрепления доверия между странами по аналогии с Хельсинкским процессом. "Мы рассчитываем, что страны Движения позитивно откликнутся на эту инициативу", - сказал Владимир Андрейченко.





Он сравнил саммит в Баку со встречей в Белграде в 1989 году, когда страны Движения неприсоединения последний раз собирались на европейской земле. "Тот год стал одним из переломных моментов в мировой истории, когда на закате холодной войны происходил глобальный сдвиг парадигмы, - напомнил Владимир Андрейченко. - Сегодня мир переживает очередной переломный этап, который в некотором смысле сопоставим с 1989 годом. Мир снова "дрейфует". Глобальная политика становится все более хаотичной, беспорядочной и непредсказуемой. Сотрудничество между великими державами ослабевает".









Движение неприсоединения было создано в 1961 году, оно объединяет 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Беларусь является членом организации с 1998 года и активно участвует во всех ее мероприятиях. Приоритетами страны в Движении неприсоединения являются противодействие торговле людьми, недопущение политизации прав человека, применения односторонних принудительных мер (санкций), учет интересов стран со средним доходом в процессе устойчивого развития, недопущение разработки новых видов оружия массового уничтожения, активизация деятельности Генеральной ассамблеи и секретариата ООН и др.



