Трамп анонсировал "что-то очень важное" в Twitter





Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что произошло нечто очень важное, однако не уточнил подробностей.

"Только что произошло что-то очень важное!" – говорится в сообщении американского лидера.

Фолловеры Трампа в шутку предположили, что речь может идти об аресте председателя спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адама Шиффа, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон или бывшего президента страны Барака Обамы.

В Белом доме сообщили, что 27 октября президент США собирается сделать "важное заявление". Трамп выступит с заявлением в 09:00 по вашингтонскому времени.







