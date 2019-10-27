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Трамп анонсировал "что-то очень важное" в Twitter

Американский лидер сделал загадочную публикацию в Twitter, в которой сообщил о произошедшем судьбоносном событии.


Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что произошло нечто очень важное, однако не уточнил подробностей.
 
"Только что произошло что-то очень важное!" – говорится в сообщении американского лидера.
 
Фолловеры Трампа в шутку предположили, что речь может идти об аресте председателя спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адама Шиффа, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон или бывшего президента страны Барака Обамы.
 
В Белом доме сообщили, что 27 октября президент США собирается сделать "важное заявление". Трамп выступит с заявлением в 09:00 по вашингтонскому времени.
Korrespondent
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