Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда в США Ричарда Хукера.





Как отмечается в документе, военная эскалация приведет к гибели мирных жителей и масштабным разрушениям. При этом РФ “может проиграть из-за отставания от стран альянса в области военной авиации”.









По версии Хукера, сначала Москва попытается изолировать Литву, Латвию и Эстонию и защитить подходы к Петербургу. Однако НАТО благодаря своим воздушным силам во главе со Штатами примерно за две недели сможет захватить Калининградскую область, пишет ru.oxu.az





Эксперт отметил, что на раннем этапе конфликта Россия может надежно защищать Калининградскую область. Но наращивание сухопутной военной группировки США и Польши в регионе изменит расстановку сил, и РФ “потеряет этот анклав”, что станет “естественным возмещением ущерба за присоединение Крыма”.



