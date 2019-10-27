Полицейское сотрудничество Минска с Пекином

Это событие в отношениях межу Китаем и Беларусью не так привлекло особое внимание в СМИ, как, к примеру, информация о предпочтении Минском китайского, а не российского полумиллиардного долларового кредита.









Тем не менее, есть основания считать новым и важным этапом двустороннего сотрудничества с Поднебесной, на этот раз, сотрудничество в полицейской сфере. С учетом уже развивающегося не один год военно- технического сотрудничества, отношениям Минск-Пекин придается солидное содержание. По оценкам наблюдателей, выступление министра обороны Беларуси на 9-м Пекинском международном форуме по безопасности «с белорусским взглядом» на происходящее в мире, привлекло внимание своим содержанием не меньше чем выступление его российского коллеги.









Что касается открывшегося Центра полицейского сотрудничества, то его создатели окрестили ни много не мало, как стратегическим проектом. Целью деятельности нового Центра является укрепление взаимодействия в сфере обеспечения безопасности в пределах парка. Еще одно направление – проведение информационно-просветительских мероприятий по формированию «правовой культуры и законопослушного поведения населения и субъектов хозяйствования «Великого камня»». Надо полагать, это все, в основном, адресовано китайской рабочей силе, имеющей тенденцию в Беларуси к количественному росту. Как отмечали на церемонии открытия китайские гости из министерства общественной безопасности КНР, данный Центр- реальная мера по осуществлению взаимовыгодного сотрудничества между правоохранительными ведомствами двух стран.





При этом, важное значение придается обмену передовым опытом работы, новейшими технологиями, методиками и практиками по различным направлениям служебной деятельности. Так что обитателям «Великого камня» суждено быть под «колпаком» безопасности правоохранительных ведомств то ли одной, то ли двух стран. Политический обозреватель Роман Яковлевский



