Дмитрий Быков





— Эти сейчас разговоры о том, что или Россия сохраняется ценой Путина, или без Путина не будет никакой России, – это жалкое зрелище, а – сказал Дмитрий Быков в эфире Эха Москвы. – Мне просто кажется, что сегодня люди не очень понимают, что можно предложить вместо, потому что на всех путях вот эта ватная стена, и на любой вопрос… Вот, скажем, вы критикуете систему оценки учителей. А вам говорят: «А попробуйте предложить свою».





Вы предлагаете свою, и вам тут же предлагают 20 контраргументов, почему это невозможно. А возможно только в их – в подлом и скучном варианте. Нужно или бороться как-то с этой демагогией, или игнорировать ее. А они думают, что можно жить только подло и скучно – так, как предлагают они. Это потому, что они никак иначе не умеют. Надо им предлагать попробовать.









Все-таки Россия, мир вообще движется талантом. А все эти люди, которые сегодня рулят, говорят, выступают; которые сегодня являются лицами России, они прежде всего ослепительно неталантливы. Я не говорю, что это началось при Путине. Это началось еще, понимаете, в 90-е годы. Да и в 80-е мы наблюдали почти тотальное вырождение. Но если в 80-е символом вульгарности считали Аллу Пугачеву, поющую Мандельштама, то сегодня Алла Пугачева, поющая Мандельштама, – это святость, это олицетворение настоящей культуры. Вот куда мы съехали, куда мы упали.

С чем это связано? Нас далеко увела тема, как я и предполагал. Вероятно, Советский Союз, который был во многих отношениях ужасен, порождал антисоветскую идею довольно высокого уровня. И антисоветчики были довольно высокого уровня. Это потому, что и в самом Советском Союзе работали некоторые профессионалы.





И противостоять им могли тоже люди определенной компетенции, определенного уровня понимания. Конечно, диссиденты были талантливее, чем государственные идеологи, играли на повышение, а не на понижение. За долгие годы вырождения советского проекта он становился менее талантлив, отфильтровывал наверх путем отрицательной селекции все более бездарных бонз, и противостояли им люди все менее упорные, все мельчавшего пошиба.





И к сожалению, таких персонажей, как академик Сахаров, уже элементарно негде было взять. Потому что ведь Сахаров происходил из советской элиты – хорошей или плохой, но это объективно так. Я не очень понимаю, что может произойти с сегодняшней российской элитой. И вообще совершенно не понимаю, из какой среды будут плодиться не диссиденты, нет, а теоретики; те, кто будет размышлять о прогрессе и мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе.





Те, кто будет строить альтернативу путинской России. Где тот слой, где тот, условно говоря, креативный класс, из которого это все вырастет? Нельзя же называть креативным классом офисных сидельцев? У них действительно нет второго дна, это люди, которые днем имитируют работу, а вечером имитируют веселье в баре.







