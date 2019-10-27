В Чили в результате протестов правительство ушло в отставку

Массовые протесты в Чили начались в середине октября в результате повышения цен на проезд в общественном транспорте и общей неудовлетворенности экономическими и социальными проблемами. Суммарно на митинги выходили одновременно более миллиона человек. Протестующие требовали повысить зарплаты и пенсии, снизить цены на лекарства. Позже люди потребовали отставки главы государства.









В результате президент страны пошел навстречу требованиям и отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но это не остановило протестующих.





В ходе беспорядков погибли 19 человек, 585 получили ранения, еще почти 3 тысячи были арестованы.



