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В Барселоне снова акция протеста: в митинге приняли участие около 350 тыс. человек

Сотни тысяч каталонцев вышли 26 октября на улицы Барселоны с протестами против вердикта, вынесенного лидерам каталонского сепаратистского движения. Как сообщает испанская газета El Pais, в митинге приняли участие около 350 тыс. человек.

Фото El Pais

Демонстрация прошла под лозунгом «Свобода» и стала кульминацией двухнедельных протестов. В воскресенье в Барселоне состоится еще одна акция - в поддержку единства Испании, пишет belta.by

Протесты начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, выступавших за независимость региона, к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена также выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.


Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. В ходе голосования 90% пришедших на участки каталонцев проголосовали за независимость от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным.
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