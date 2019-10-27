Жанна Немцова: Россия из Беларуси импортирует авторитаризм

«Я анархист в хорошем смысле», – говорит Жанна Немцова, дочь убитого в 2015 г. в Москве оппозиционера Бориса Немцова. Чего боятся люди в России, чего боится Жанна, и была ли она в Беларуси? Об этом пишет belsat.eu

Страх – это главная эмоция, которая теперь движет людьми в России?

Не буду говорить, что это главная эмоция и не хотела бы фокусироваться только на России. Я думаю эта сильная эмоция присутствует и в европейских странах и США. Когда есть запрос на сильную руку? Тогда, когда у людей есть страх перед излишне открытым обществом, излишне открытой экономикой, перед неопределенностью, хотя она есть всегда – это основа нашей жизни. Я думаю, что экономическая глобализация привела к тому, что одни люди стали сверхбогатыми, а другие обеднели, и этот разрыв между ними во всем мире, миграционный кризис породили страх и ностальгию по каким-то прежним временам. Рост популизма, национализма – это все результат страха.

А Вы чего боитесь?

Я не боюсь, я же анархист в хорошем смысле этого слова. Я свободный человек и ничего не боюсь. Конечно, наверное, у меня есть страх смерти, как и у всех, но на бытовом уровне я не боюсь неопределенности, не боюсь рисковать. Думаю, я очень много рисковала в последние десять лет своей жизни. Несколько раз начинала свою жизнь сначала, пять лет назад переехала в Германию, не знала, как там жить, не знала ни одного слова по-немецки. Я не тот человек, которого легко испугать трудностями.

Что может дать надежду не только россиянам,вообще жителям постсоветского пространства?

Людям могут дать надежду другие люди. Только так это работает. Чем больше будет людей, которые не будут бояться выражать свое мнение и действовать, рисковать, тем быстрее мы увидим изменения. Это очень долгий процесс. Как говорил мой отец, изменения – не спринт, это марафон. Помимо самого запала нужно его сохранить на долгие годы. Не всем это удается.





Ваш отец был другом в демократической Беларуси, мы его помним. Он говорил, что демократия может прийти в Беларусь из России. Сейчас это еще актуально?









Я думаю, что сейчас происходит обратный процесс. Сейчас происходит импорт авторитаризма в Россию из Беларуси. А экспорта не происходит, потому что, то, что происходит у нас, у вас происходило пять лет назад. Я думаю, что мы импортируем все ваши политические технологии и стиль политического управления. Но я не очень хорошо разбираюсь в реалиях Беларуси, я ни разу там не была. Планирую поехать туда в этом году.