



Предвыборная программа Титова с таким заявлением была опубликована районной газетой «Міёрскія навіны». Свое героическое согласие кандидат в депутаты объясняет тем, что такое решение принял съезд компартии и его необходимо безукоризненно выполнять.





По-сути в этой публикации предвыборной программы, как таковой, нет, что, впрочем, не скрывает и кандидат — он обещает создавать эту самую программу вместе с избирателями в случае его избрания.





Напомним, что согласно официальной советской историографии стрелок-автоматчик Александр Матросов посланный в составе штурмовой группы подавить вражеский ДЗОТ закрыл его амбразуру собственным телом, дав возможность подразделению успешно атаковать позиции немцев. Крики этого эпизода сомневаются в физической осуществимости подобного подвига.