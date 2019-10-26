Арест экс-президента Кыргызстана Атамбаева продлили на два месяца









Такое решение принял суд Первомайского района Бишкека в пятницу, 25 октября, передает Немецкая волна.





Адвокаты Атамбаева сообщили, что мера пресечения продлена на время проведения судебного разбирательства. В последний раз арест экс-президента был продлен до 26 октября.





Ходатайство адвокатов Атамбаева об изменении меры пресечения отклонено, рассказал адвокат Замир Жоошев "Интерфаксу", пояснив, что решение о продлении судья будет выносить каждые два месяца. Следующее заседание суда назначено на 15 ноября.









Атамбаева подозревают в нескольких тяжких преступлениях, в том числе организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время беспорядков 7-8 августа. Ему предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль. Атамбаева также подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.