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В Казахстане за антикитайские протесты задержали десятки человек

В Казахстане полиция задержала 26 человек при попытке проведения несанкционированных митингов против политических репрессий и китайской экспансии.


Об этом сообщает Радио Азаттык.

«Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании и доставлении в полицию 26 человек в двух крупнейших городах, Алматы и Нур-Султане, при попытках проведения несанкционированных протестов», - говорится в сообщении.

Полиция рассматривает «вопрос о привлечении к административной ответственности» задержанных.

Задержания произошли в городах Алматы и Нур-Султане во время сбора людей на площадях, которые запрещенное и признанное казахстанским судом экстремистским движение «Демократический выбор Казахстана» указало местами для проведения антиправительственных протестов.

Отмечается, что при задержании некоторых демонстрантов полиция применила силу. Несколько человек до того, как их увели полицейские, успели заявить, что они выступают против «китайской экспансии» и запуска совместных с Пекином проектов на территории Казахстана.


Как напоминает издание, антикитайские акции проходили в Казахстане в начале прошлого месяца. Их участники требовали не допустить реализации в стране совместных с Китаем проектов. Впоследствии многие участники акций были подвергнуты штрафам и административным арестам по обвинению в нарушении порядка проведения мити
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