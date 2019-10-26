Nexta выпустил жёсткий фильм о белорусской власти

Фильм уже вышел в тренды Youtube для Беларуси и попал на второе место. Сам Степан называет часовую ленту документальной.





В описании заявлено, что лента расскажет о «тайных тропах, приведших [Александра Лукашенко] к власти». «[Вы] поймете, почему Беларусь 25 лет топчется на месте и страдает от нищеты, пока все страны-соседи идут вперед и развиваются», — пишет блогер.





«Встречайте 60 минут правды, о которой многие из вас еще не знали», – объявляет автор киноленты, опубликованной на Youtube.