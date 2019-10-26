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Беларусь призвала Движение неприсоединения включиться в борьбу за новый миропорядок

Беларусская делегация приняла участие в саммите Движения неприсоединения. Он прошел в Баку. На саммите выступил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Он отметил, что страны Движения должна играть более значимую роль в укреплении международной безопасности. Владимир Андрейченко призвал участников саммита присоединиться к инициативе президента Беларуси о возобновлении всеобъемлющих переговоров по новому миропорядку, по аналогии с Хельсинским процессом.

Спикер Палаты представителей заявил, что страны Движения должны сформулировать коллективное видение нового мирового порядка. Он должен быть построен на принципах мира, справедливости и процветания.

По его словам, в 2021 году можно провести конференцию, посвященную 60-летию Движения и принять по ее итогам долгосрочный стратегический документ, который укрепит роль организации в решении проблем мировой политики.

Андрейченко отметил, что Движение в семидесятые годы запустило инициативу по созданию нового международного экономического порядка, которая потом воплотилась в резолюцию ООН, сообщает пресс-служба Палаты представителей.
Reform.by
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