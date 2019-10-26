Он отметил, что страны Движения должна играть более значимую роль в укреплении международной безопасности. Владимир Андрейченко призвал участников саммита присоединиться к инициативе президента Беларуси о возобновлении всеобъемлющих переговоров по новому миропорядку, по аналогии с Хельсинским процессом.





Спикер Палаты представителей заявил, что страны Движения должны сформулировать коллективное видение нового мирового порядка. Он должен быть построен на принципах мира, справедливости и процветания.





По его словам, в 2021 году можно провести конференцию, посвященную 60-летию Движения и принять по ее итогам долгосрочный стратегический документ, который укрепит роль организации в решении проблем мировой политики.





Андрейченко отметил, что Движение в семидесятые годы запустило инициативу по созданию нового международного экономического порядка, которая потом воплотилась в резолюцию ООН, сообщает пресс-служба Палаты представителей.