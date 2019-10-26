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Фотофакт. Бывший премьер Андрей Кобяков сбрил усы

Экс-глава белорусского правительства измнил имидж.

Андрей Кобяков попал в объектив фотокамер на концерте всемирно известных звезд оперы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Большом театре.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во время работы на посту премьер-министра Кобяков неизменно носил усы.


Напомним, Андрей Кобяков был отправлен в отсавку после знаменитого разноса Александра Лукашенко в Орше в августе прошлого года. Осенью чиновник устроился на работу в совет директоров «Белгазпромбанка» в статусе независимого директора.

Кобяков не первый крупный белорусский чиновник, который после отставки кардинально изменил имидж. Например, бывший глава МВД Игорь Шуневич отпустил бороду.
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