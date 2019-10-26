Ильхам Алиев: «Я не подвел отца»

Об отце





«Я много раз слышал: "Его ведет отец" или "Если бы Гейдар Алиев не был президентом, Ильхам не достиг бы этого". Что я на это скажу? Преемственность власти в каждой стране очень важна. Поэтому для Гейдара Алиева естественно было беспокоиться о своем преемнике. Кроме того, он заранее начал готовить преемника. Мой отец шаг за шагом передавал мне свой политический опыт, рассказывая, как поступать в различных ситуациях». (23 декабря 2007 года в статье «Мои университеты», опубликованной в газете «Азербайджан»).





О Нагорном Карабахе





«Мы живем в условиях войны. Она еще не закончена, и мы каждый миг должны быть готовы к освобождению от оккупации родных земель. Уверен, что этот день наступит, и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность». (26 июня 2019 года на встрече с курсантами военного лицея имени Джамшида Нахчыванского в Баку).









О жене





«Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана... Она профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист» (21 февраля 2017 года во время представления первого вице-президента Совбезу Азербайджана).





О евроинтеграции





«Некоторые говорят, что дабы понравиться кому-то или обосновать донорские деньги мы должны интегрироваться в Европу. Спрашивается, в какую Европу мы должны интегрироваться? Сегодняшняя Европа у нас перед глазами… Мы должны интегрироваться туда, интегрироваться в кризис?! Должны интегрироваться туда, где говорят "стоп мусульманам"?! Мы должны интегрироваться в общество тех, кто применяет в отношении беженцев-мусульман двойные стандарты?! Мы должны интегрироваться в общество тех, кто держит мусульман в клетках?!» (7 октября 2016 года на заседании правительства республики).









О тюркском мире





«Наша братская связь с Турцией устойчива, и реализуемые проекты подтверждают это: братство, дружба между нами будут вечными, XXI век станет веком тюркского мира». (13 ноября 2013 года в ходе брифинга с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом).





О распаде СССР





«СССР в качестве большого государства существовал исключительно за счет правильно проводимой национальной политики. Но руководив е после 1985 года СССР лица, или не осознавали свою ответственность, или намерено предприняли ущербные шаги, среди которых отсутствие своевременного наказания сепаратистов... После карабахского конфликта возникли другие столкновения, что привело к распаду страны. К сожалению, по сегодняшний день он (президент СССР Михаил Горбачев — Прим.) не привлечен к ответственности за это и другие преступления».(10 мая 2017 года на мероприятии в Баку, посвященном дню рождения Гейдара Алиева).









О русском языке





«Русский язык у нас также почитаем, как и в прошлом. Азербайджан никогда не поддержит тех, кто выбирает русский язык мишенью для своих атак». (2 декабря 2014 года в передаче «Мнение» на телеканале «Россия 24»).





Об оппозиции





«Оппозиция должна измениться. Эти пропахшие нафталином люди уже надоели народу… Обществу нужна здоровая, конструктивная оппозиция, способная привлечь внимание правительства к тем или иным вопросам, высказывающая в адрес правительства здоровую критику, а не та оппозиция, что забрасывает полицию камнями». (5 сентября 2004 года на пресс-конференции в Баку).





О критике





«Freedom House считает, что Азербайджан не свободен, интернет частично свободен, за последние десять лет Азербайджан больше всех во всей Евразии отстает в демократическом управлении. Представляете? Это просто смешно и, наверное, не стоит комментировать. Freedom House является организацией, с которой наша страна никак не связана за ее проармянскую позицию и постоянные нападки на Азербайджан». (24 сентября 2016 года на встрече с делегацией Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан).





Об учебе





«Меня приняли по справке, в которой официально утверждалось, что мне буквально через пять месяцев исполнится 16 лет. Первый год учебы был самым ответственным. Одно дело учиться в Баку сыну первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, а другое — в Москве, в совершенно иной среде, да еще в таком молодом возрасте. Но я не подвел отца, учился хорошо в институте, а затем и в аспирантуре». (14 декабря 2004 года в интервью Михаилу Гусману в телепередаче «Формула власти»).