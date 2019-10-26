







Также Оксана Юшкевич выступала на телевидении - для телеканала "Беларусь-3", однако у кандидатки есть подозрения, что и это ее выступление не будет выпущено в эфир. Поэтому она сама записала свое обращение к избирателям и выложила его в социальных сетях.





"Правозащитники за свободные выборы" проанализировали слова кандидатки и прямых призывов к бойкоту или срыву выборов не нашли.





Однако, среди выражений кандидатки были и такие, которые уже приводили к запрету видеовыступлений Владимира Непомнящих и Ирины Давидович.





А именно:





"Не верьте диктатору и его помощникам, они лгут, им плевать на вас".





"Колхозной диктатуре - баста! Островецкой АЭС - баста!"









Оксана Юшкевич также отмечает, что ее доверенному лицу Ирине Халип запретили выступать на телевидении и радио от ее лица.





ОФИЦИАЛЬНО



