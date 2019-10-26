Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Что не понравилось избиркому в выступлении Оксаны Юшкевич, которое сняли с эфира

Кандидат в депутаты по Чкаловскому избирательному округу № 96 Оксана Юшкевич обратилась с жалобой в Наблюдательный совет при Центральной избирательной комиссии. Причиной ее обращения послужил невыход выступления кандидатки в эфир «Радио Минск» утром 22 октября. Главный редактор радиопрограммы В. Малиновский отметил, что выступление кандидатки содержит призывы к срыву выборов.



Также Оксана Юшкевич выступала на телевидении - для телеканала "Беларусь-3", однако у кандидатки есть подозрения, что и это ее выступление не будет выпущено в эфир. Поэтому она сама записала свое обращение к избирателям и выложила его в социальных сетях.

"Правозащитники за свободные выборы" проанализировали слова кандидатки и прямых призывов к бойкоту или срыву выборов не нашли.

Однако, среди выражений кандидатки были и такие, которые уже приводили к запрету видеовыступлений Владимира Непомнящих и Ирины Давидович.

А именно:

"Не верьте диктатору и его помощникам, они лгут, им плевать на вас".

"Колхозной диктатуре - баста! Островецкой АЭС - баста!"


Оксана Юшкевич также отмечает, что ее доверенному лицу Ирине Халип запретили выступать на телевидении и радио от ее лица.

ОФИЦИАЛЬНО

Статьей 47 Избирательного кодекса запрещены пропаганда войны, призывы к насильственному изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности страны, оскорбления и клевета в отношении должностных лиц, кандидатов в депутаты или президенты. Также не допускаются призывы к срыву, отмене или переносу уже назначенных выборов. Запрещена агитация или пропаганда преимущества - расового, социального, языкового и так далее; так же, как и распространение материалов, которые могут порождать такую ​​вражду.
"Правозащитники за свободные выборы"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru