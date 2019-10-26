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На территории Беларуси предложили создать совместную с Россией бригаду

Бывший глава погранвойск Александр Павловский предложил создать на территории Беларуси совместную российско-беларусскую бригаду. Об этом военный эксперт и доктор военных наук заявил 24 октября в эфире телеканала СТВ в передаче «24 часа».


По мнению Павловского, это могло бы стать симметричным ответом на размещение танкового батальона вооруженных сил США на полигоне под Пабраде в 12-14 км от границы с Беларусью. Он напомнил, что НАТО также создает совместные подразделения для решения вопросов безопасности.

«Это, как говорится, апробированный способ решения задачи безопасности НАТО. И здесь нет базы чужой на территории Беларуси, а есть в рамках Союзного государства решение вопроса, как мы готовы защитить себя», — заявил эксперт.


Александр Павловский считает, что американские военные могут надолго остаться у границы с Беларусью, потому что вместе с батальоном прибыли большие тыловые части.


«А для чего прибывают большие тыловые части? Не исключена возможность, что этот батальон не уйдет после учений, а останется, и прибудут другие», — высказал опасения бывший глава погранвойск.

Эксперт напомнил, что Беларусь стремится быть мирной площадкой «по урегулированию вопросов взаимоотношений, не скатывания к военному конфликту во всей Европе».

Ряд государственных медиа также синхронно подготовили материалы на тему реагирования на размещение американских военных у границы Беларуси.

Напомним, 22 октября Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю и министру обороны Андрею Равкову разработать план мероприятий по реагированию на размещение в Литве, недалеко от границы с Беларусью, бронетанковой техники и вооруженных сил США. В учебном центре имени генерала Сильвестра Жукаускаса под Пабраде будет развернут 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии Армии США. На вооружении батальона состоят 30 танков «Абрамс», 24 БМП «Брэдли», 70 транспортных средств.
Reform.by
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