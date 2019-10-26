



По мнению Павловского, это могло бы стать симметричным ответом на размещение танкового батальона вооруженных сил США на полигоне под Пабраде в 12-14 км от границы с Беларусью. Он напомнил, что НАТО также создает совместные подразделения для решения вопросов безопасности.





«Это, как говорится, апробированный способ решения задачи безопасности НАТО. И здесь нет базы чужой на территории Беларуси, а есть в рамках Союзного государства решение вопроса, как мы готовы защитить себя», — заявил эксперт.









Александр Павловский считает, что американские военные могут надолго остаться у границы с Беларусью, потому что вместе с батальоном прибыли большие тыловые части.









«А для чего прибывают большие тыловые части? Не исключена возможность, что этот батальон не уйдет после учений, а останется, и прибудут другие», — высказал опасения бывший глава погранвойск.





Эксперт напомнил, что Беларусь стремится быть мирной площадкой «по урегулированию вопросов взаимоотношений, не скатывания к военному конфликту во всей Европе».





Ряд государственных медиа также синхронно подготовили материалы на тему реагирования на размещение американских военных у границы Беларуси.





Напомним, 22 октября Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю и министру обороны Андрею Равкову разработать план мероприятий по реагированию на размещение в Литве, недалеко от границы с Беларусью, бронетанковой техники и вооруженных сил США. В учебном центре имени генерала Сильвестра Жукаускаса под Пабраде будет развернут 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии Армии США. На вооружении батальона состоят 30 танков «Абрамс», 24 БМП «Брэдли», 70 транспортных средств.



