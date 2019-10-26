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Подарки от Назарбаева: папе - кинжал и пояс, Коле – лук и стрелы

Александр Лукашенко и бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи в Нур-Султане обменялись подарками, сообщили в эфире телеканала "Беларусь-1".

Подарки от Назарбаева: папе - кинжал и пояс, Коле – лук и стрелы
Глава Беларуси находился с двухдневным визитом в Казахстане 24 и 25 октября. Он провел ряд встреч, в том числе с действующим президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе в плане сотрудничества в различных сферах, в приоритете был импорт нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь.

Лукашенко в пятницу также пообщался с прежним главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, еще раз подчеркнув, что Елбасы является его давним другом.

После встречи они обменялись презентами: белорусский лидер преподнес Назарбаеву подарочный столовый набор, а также корзину с продуктами –сырами, колбасой и вяленым мясом.

"Это современные продукты, попробуете", – прокомментировал Лукашенко.


При этом Назарбаев отметил, что в наборе не хватает традиционного белорусского продукта. "Сала не вижу что-то", – с улыбкой сказал он. Белорусский лидер его заверил, что в корзине есть все.

Елбасы в качестве ответа подарил Лукашенко кинжал и ханский пояс, а его сыну Николаю – традиционный лук кочевников и кожаный колчан со стрелами.
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