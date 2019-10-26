На акцию протеста в Чили вышли более миллиона человек
В пятницу, 25 октября, в Чили на очередную акцию протеста вышли более миллиона человек, которые требовали проведения социальных реформ.
Эта акция стала самой масштабной в истории Чили, сообщает DW.
«Чили сегодня переживает исторический день. В столичном регионе проходит мирная манифестация с участием около одного миллиона человек», — написала мэр Сантьяго Карла Рубилар Бараона на своей странице в Twitter.
В столице страны Сантьяго демонстранты прошли мимо здания правительства, призывая президента страны Себастьяна Пиньера уйти в отставку.
Отмечается, что инцидентов в течение акции протеста зафиксировано не было.
Также марши протеста с участием тысяч людей прошли в других городах страны.
Уличные протесты вспыхнули в столице Чили 18 октября. Они были вызваны повышением цен на проезд в метро и переросли в массовые антиправительственные протесты против социально-экономических проблем, включая большой разрыв между доходами богатых и бедных.
08:36 26/10/2019
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