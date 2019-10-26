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"Корова - лучшая листовка!" В Гомеле кандидат-фермер провел пикет с домашними животными

Он приехал на тракторе с прицепом, привез корову Фросю, козу Розу и устроил дискотеку.

"Корова - лучшая листовка!" В Гомеле кандидат-фермер провел пикет с домашними животными
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25 октября кандидат в депутаты, фермер Юрий Гацевич провел в Гомеле агитационный пикет. В микрорайон Волотова он приехал на тракторе с прицепом, устроил импровизированную дискотеку, привез корову Фросю и козу Розу, передает «Радыё Свабода».
 
Юрий Гацевич баллотируется по Юбилейному округу № 31. Его пикет с «музыкой» с прицепа, коровой и козой вызвал живой интерес у горожан.

«Я не буду тратить свои деньги на листовки. Кому оно нужно? Корова - лучшая листовка. Смотрите, сколько людей сфотографировала моих животных. Теперь это все выложат в Инстаграм - вот будет агитация! »- смеется фермер.

Молодые родители приводили детей фотографироваться к корове и козы, пенсионеры интересовались - сколько Фрося дает молока.

«Корову продают здесь, что ли? Сколько корова стоит?» - спрашивали пенсионерки. Фермер ответил, что с такими пенсиями, как в Беларуси, корову не купить.

«Со мной на округе баллотируется глава администрации Железнодорожного района Виталий Уткин. Он, наверное, не видел, какой здесь, за торговым центром, бурьян порос. Хорошо, что я корову привез, то она хоть траву ту поела», - шутит Юрий Гацевич.

Он призвал людей голосовать за него и приходит на пикеты.
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