25 октября кандидат в депутаты, фермер Юрий Гацевич провел в Гомеле агитационный пикет. В микрорайон Волотова он приехал на тракторе с прицепом, устроил импровизированную дискотеку, привез корову Фросю и козу Розу, передает «Радыё Свабода».

Юрий Гацевич баллотируется по Юбилейному округу № 31. Его пикет с «музыкой» с прицепа, коровой и козой вызвал живой интерес у горожан.





«Я не буду тратить свои деньги на листовки. Кому оно нужно? Корова - лучшая листовка. Смотрите, сколько людей сфотографировала моих животных. Теперь это все выложат в Инстаграм - вот будет агитация! »- смеется фермер.





Молодые родители приводили детей фотографироваться к корове и козы, пенсионеры интересовались - сколько Фрося дает молока.





«Корову продают здесь, что ли? Сколько корова стоит?» - спрашивали пенсионерки. Фермер ответил, что с такими пенсиями, как в Беларуси, корову не купить.





«Со мной на округе баллотируется глава администрации Железнодорожного района Виталий Уткин. Он, наверное, не видел, какой здесь, за торговым центром, бурьян порос. Хорошо, что я корову привез, то она хоть траву ту поела», - шутит Юрий Гацевич.





Он призвал людей голосовать за него и приходит на пикеты.