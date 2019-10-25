Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Иракская полиция открыла огонь по протестующим в Багдаде

Сотрудники иракской полиции в пятницу открыли стрельбу для разгона участников протестов в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, полицейские применили как настоящие боеприпасы, так и резиновые пули. Кроме того, стражи порядка применили слезоточивый газ. Отмечается, что, по последним данным, погибли пять участников протестов. Ранее сообщалось о двух погибших.

Столкновения произошли при попытке протестующих взять под контроль мост, ведущий в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.

По информации иракской комиссии по правам человека, 224 человека отправлены в больницы.

В пятницу жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, городов Эд-Диваниия и Эн-Насирия - меньше месяца спустя после предыдущей волны протестов, унесших жизни свыше 150 человек.


Протесты в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и на коррупцию, однако затем стали звучать требования о сломе нынешней иракской политической системы.

Впоследствии премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди пообещал провести серию реформ. При этом в эту пятницу истекает срок, который отвел премьеру Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - на запуск реформ.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru