По его словам, "сегодня отношении более теплые, динамичные, белорусские власти более инициативные". Шубель напомнил, что потепление в отношениях Минска и Брюсселя произошло после освобождения политзаключенных в 2015 году и позиции Беларуси в отношении конфликта на востоке Украины, предоставления площадки для переговоров.





"Но при всем этом Евросоюз не забывает о ситуации с правами человека в Беларуси", — говорит посол ЕС. И властям об этом регулярно напоминают. И если бы были сняты вопросы по проблемам в области прав человека, то Брюссель снял бы с нашей страны все санкции, которые еще остаются. При этом Дирк Шубель подчеркивает, что "санкции — это не наказание, это политическая реакция Евросоюза".





Руководитель Представительства ЕС говорит, что результаты парламентских выборов в Беларуси не повлияют на подписание соглашения об упрощении визового режима (шенгенская виза для белорусов будет стоить 35 евро вместо нынешних 60) и о реадмиссии, поскольку "это отдельная тема". В Брюсселе надеются на прогресс, что выборы в Палату представителей "пройдут лучше, чем предыдущие", когда в парламент попали только два независимых кандидата — Елена Анисим и Анна Канопацкая (теперь же их не зарегистрировали кандидатами в депутаты). В оценке результатов выборов Евросоюз будет ориентироваться на оценку БДИПЧ ОБСЕ.









"Было бы хорошо, чтобы в белорусском парламенте было больше независимых кандидатов", — говорит Шубель.





Что касается подписания соглашения, то задержка связана с более сложной процедурой со стороны ЕС. Процесс согласований еще продолжается и его пытаются ускорить.