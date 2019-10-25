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Эрдоган пожаловался в турецкую прокуратуру на... французский журнал

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к прокурору Анкары из-за «оскорбительной» обложки французского журнала Le Point.

Заявление с требованием возбудить уголовное дело подал адвокат Эрдогана, сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.

На обложке журнала от 24 октября был изображен Эрдоган, отдающий честь, и написано «L'éradicateur» («ликвидатор» или «уничтожитель»). В материале издания об Эрдогане говорится, что он устроил «этническую чистку» против курдов в Сирии.


Адвокат Эрдогана считает, что журнал нарушил статью Уголовного кодекса Турции «Об оскорблении президента», сообщает телеканал Habertürk. Ответчиками названы главный редактор издания Этьенн Жернель и журналист Роман Губер, опубликовавший в журнале статью об Эрдогане.

Редакция Le Point в своем заявлении назвала действия Эрдогана попыткой насадить цензуру в свободных странах. В издании напомнили, что после того, как в мае 2018 года вышел номер журнала с фотографией Эрдогана и словом «Le dictateur» («диктатор»), во Франции срывали рекламные плакаты с такой обложкой.
Источник: meduza.io
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