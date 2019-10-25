Нурсултан Назарбаев накануне вернулся в Нур-Султан из Японии, где принимал участие в церемонии интронизации императора. И сразу же поспешил на встречу с Лукашенко, которую, по словам Назарбаева, ни в коем случае не хотел отменять, сообщает пресс-служба белорусского лидера.









— Все же мы столько вместе пережили, самые трудные моменты. Нам пристрастия в дружбе менять уже поздно. Надеюсь, мы всегда останемся друзьями, — сказал первый президент Казахстана.





И добавил, что как почетный председатель ЕАЭС планирует принять участие в следующем саммите союза, который в декабре состоится в Санкт-Петербурге.





На что Александр Лукашенко тут же парировал, что это была его инициатива — пригласить Назарбаева.





— Я в Армении заметил, что чего-то нам не достает, и говорю своим коллегам: надо срочно его звать. Вот и поступило общее приглашение, чтобы вы как почетный председатель нашего «ордена» присутствовали в Питере, и мы вспомнили старые времена, наметили перспективу, стратегию, — сказал глава государства.





Он также пожаловался Назарбаеву на Россию, которая чинит препятствия покупке нефти Беларусью у Казахстана.





— Конечно, это не дело. Мы хотим купить у вас, допустим, углеводороды, нефть, но не можем никак договориться. Мы решили, что с двух сторон будем поджимать наших союзников, — заявил Александр Лукашенко.





Напомним, что во время визита в Казахстане, Александр Лукашенко всячески подчеркивал, что очень уважает Нурсултана Назарбаева. Глава Беларуси даже вспомнил первые встречи с ним.





— Я встретился с ними, аксакалами, что я там сопливый, мне еще 40 лет не было, я стал президентом. Я прихожу, а там аксакалы: Нурсултан, Борис Николаевич Ельцин, Ниязов, Каримов... Ну и что. Ну за пивом бегал поначалу, как в народе говорят: молодой — побежишь за пивом.