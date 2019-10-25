Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке:





"Друзья, это победа! Минский городской суд зарегистрировал меня кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Поздравляю себя и всех, кто верил в меня и болел. Мне нужно было доказать, что 11 подписей действительные - мне удалось это сделать и мне хватило процентов для того, чтобы пройти порог в 15 процентов. И меня зарегистрировали[…] Большое спасибо тем, кто в последние дни помогал собирать мне доказательства, потому что без этих людей ничего не получилось бы..."