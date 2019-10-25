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Уникальный случай: суд потребовал зарегистрировать кандидатом инвалида-колясочника Шевко

Выдвиженец Евгений Шевко, представляющий ОО "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников", после жалобы в Минский городской суд о нерегистрации его кандидатом был все-таки зарегистрирован.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке:

"Друзья, это победа! Минский городской суд зарегистрировал меня кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Поздравляю себя и всех, кто верил в меня и болел. Мне нужно было доказать, что 11 подписей действительные - мне удалось это сделать и мне хватило процентов для того, чтобы пройти порог в 15 процентов. И меня зарегистрировали[…] Большое спасибо тем, кто в последние дни помогал собирать мне доказательства, потому что без этих людей ничего не получилось бы..."
Источник: spring96.org
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