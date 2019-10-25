"Она переходит на другую работу", - сообщили Sputnik в аппарате верхней палаты.





Там также сказали, что пока нет необходимости говорить о том, куда она идет работать после должности вице-спикера Совета республики. "Интрига разрешится в ближайшие дни", - сказали собеседники агентства.





Марианна Щеткина - известный в стране чиновник, до прихода на должность заместителя председателя Совета республики она почти семь лет возглавляла министерство труда и социальной защиты. В Совет республики она была назначена в 2016 году.









В парламенте пояснили, что переход на другую работу руководителей палат накануне выборов не является "обычным делом". Там напомнили, что выборы в верхнюю палату парламента пойдут 7 ноября.





По словам собеседников, в ближайшее время также станет известной информация "о дальнейшей политической карьере" одного из самых опытных политиков белорусского истеблишмента Михаила Мясниковича, который занимает должность спикера Совета республики.





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