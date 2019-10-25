ОГПгейт. В партии разгорается скандал вокруг кандидата в депутаты

Окружную избирательную комиссию Молодечненского городского избирательного округа № 72 по выборам депутатов Палаты представителей просят «проверить достоверность сведений, указанных Тишко В.В. при подаче документов для регистрации в качестве кандидата, а также законность его выдвижения».





Молодечненский городской избирком №72 зарегистрировал трех кандидатов в депутаты. Действующий депутат Палаты представителей Людмила Кананович повторно попытает депутатского счастья (выдвинута трудовым коллективом), директор ОАО «Завод Рембыттехника» Артем Русакевич (беспартийный, выдвинутый путем сбора подписей), и Валентин Тишко, администратор торгового зала фирменного магазина «Минск Кристалл» торгового унитарного предприятия «Торговая компания «Минск Кристалл Трейд», член Объединенной гражданской партии, выдвинутый партийным съездом. Так гласят официальные данные.





Однако есть большое «но»: Молодечненская организация ОГП не принимала Валентина Тишко в члены партии, на партийном учете в первичной организации он не состоит. Поэтому председатель Молодечненской организации ОГП Геннадий Фарино и направил в окружком заявление о проверке законности выдвижения кандидата в депутаты.





Чем продиктовано такое решение? «Белорусскому партизану» объяснил Геннадий Фарино:





- Мы знаем Виталия Тишко лишь наглядно – никакого отношения к ОГП он не имел и не имеет. Кто его принимал в партию, мы тоже не знаем: у нас на учете он не состоит. Мы знаем лишь, что он является ЛГБТ-активистом и состоит в неком христианском движении.





Я знаю его со времен, когда он пытался учиться в униатской семинарии в Тернополе (Украина), но был оттуда исключен из-за своих наклонностей, - говорит Геннадий Фарино. – Пусть партия прокомментирует: как его принимали, какие договоренности существуют между руководством партии и движением «За свабоду».





Вчера Тишко выступал по телевизору: на русском языке, ни слова про ОГП, но подчеркнул, что представляет движение «За свабоду».





Мы обвиняем власть в фальсификации выборов, а сами что делаем? На учете в Молодечненской организации состоит более 150 человек, есть люди со степенями, магистратурой, бакалавриатом, но почему-то партия их не видит.





Геннадий Фарино отмечает, что претензии к руководству партии возникают не впервые:





- На местных выборах руководство ОГП отказалось выдвигать меня в депутаты, мне сказали открыто: собирайте подписи, выдвигать вас не будем. Но выдвинули совершенно слабого представителя БХД. Я так понимаю, ОГП превратилась в запасной аэродром для залетных парашютистов, - подчеркнул партиец.





При этом Молодечненская организация ОГП не раздувает скандал вокруг ЛГБТ-активиста. И не добивается снятия Виталия Тишко с избирательной гонки:





- Перед нами стоит цель – достучаться до нашего руководства, чтобы в конце концов оно начало с нами разговаривать и перестало действовать за нашими спинами, - подчеркнул Геннадий Фарино.



