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Интересный поворот: Лукашенко назвал Великую Отечественную войну "не нашей войной"

В Беларуси всегда с помпой отмечали что победу над "немецко-фашистскими захватчиками" 9 мая, что день освобождения Беларуси 3 июля.

Интересный поворот: Лукашенко назвал Великую Отечественную войну "не нашей войной"
Последняя дата даже по инициативе Лукшенко стала в Беларуси "днем независимости". 

Однако накануне своего визита в Казахстан Лукашенко дал интервью местному агентству "Хабар" и есть в этом интервью момент, на который многие не обратили внимания.

Похоже, впервые Великую Отечественную войну Лукашенко назвал "не нашей войной".

"Независимость - планировать и создавать жизнь внутри страны мы должны сами. Не кто-то там нам подскажет. Как раньше было - из Кремля и так далее. 

Беларусь, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. 

Все эти войны - не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено. 

Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка - часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. 

Потом Вторая мировая война, у нас - Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули".
"Белорусский партизан"
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