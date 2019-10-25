Последняя дата даже по инициативе Лукшенко стала в Беларуси "днем независимости".





Однако накануне своего визита в Казахстан Лукашенко дал интервью местному агентству "Хабар" и есть в этом интервью момент, на который многие не обратили внимания.





Похоже, впервые Великую Отечественную войну Лукашенко назвал "не нашей войной".





"Независимость - планировать и создавать жизнь внутри страны мы должны сами. Не кто-то там нам подскажет. Как раньше было - из Кремля и так далее.





Беларусь, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси.





Все эти войны - не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено.





Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка - часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору.





Потом Вторая мировая война, у нас - Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули".











