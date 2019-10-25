Шойгу: Запад хочет поссорить Россию с Беларусью





"Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России... На этом фоне ведётся масштабная информационная кампания по дискредитации роли "союзного государства" в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", - сказал Шойгу в пятницу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Беларуси.









Обстановка на Западном стратегическом направлении, по оценке российкого министра, "остается напряженной".





"НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Усиливает своё военное присутствие, размещает дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения. В дополнение к развёрнутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система создаётся в Польше.





На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности", - отметил Шойгу.





"В противовес размещению войск североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы "4 по 30" мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение", - добавил министр.





По словам Шойгу, основное внимание уделяется "развитию региональной группировки войск Беларуси и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы".









Говоря о развитии региональной группировки войск России и Беларуси, он отметил, в частности, успешно проведённые в сентябре учения "Щит Союза-2019", которые, по его утверждению, носили "исключительно оборонительный характер". В них было задействовано около 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц военной техники.





"В октябре проведён ряд мероприятий с участием союзников по ОДКБ. Это учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2019", специальное учение "Эшелон-2019" с силами и средствами МТО, а также учение с подразделениями разведки "Поиск-2019", - напомнил Шойгу.





Он полагает, что сегодня приоритетами России и Беларуси "должны стать сотрудничество в развитии вооружённых сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры".