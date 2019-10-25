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Невероятно! Прокурор требовал 6 лет, а его отпустили

Анархиста Дмитрия Полиенко освободили в зале суда.

Невероятно! Прокурор требовал 6 лет, а его отпустили
Судья Минского городского суда Петр Орлов признал бывшего политзаключенного  анархиста Дмитрия Полиенко виновным в особо злостном хулиганстве и приговорил его к трем годам "домашней химии". Еще один год сняли по амнистии, передает Свабода

Дмитрий Полиенко вышел из клетки под аплодисменты и приветствия поклонников. С Полиенко также постановлено взыскать 140 рублей судебных расходов и направить на принудительное лечение от алкоголизма.

Суд над Дмитрием Полиенко начался 17 октября и должен был проходить в закрытом режиме. Однако в знак протеста в начале процесса подсудимый попытался вскрыть себе вены.

Впоследствии стало известно, что прокурор Александр Король отказался от остальных обвинений: по ст. 341 УК (нанесение граффити в Куропатах и ​​на здании на улице Охотской), ч. 1 ст. 130 (разжигание вражды к сотрудникам милиции в размещенном на youtube видеоролике), ст. 369 (оскорбление министра (бывшего) МВД Игоря Шуневича в видеоролике).


В результате из-за большого общественного резонанса суд принял решение проводить процесс в открытом режиме.

В течение трех судебных заседаний по делу обнаружилось много противоречий между показаниями потерпевшего и свидетелей, которые были даны во время следствия и прозвучали в суде. Сам Полиенко и его адвокат настаивают на том, что Полиенко использовал перцовый баллончик исключительно для самообороны.

Прокурор запросил у суда признать его виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, а на основании закона «Об амнистии» сократить срок на один год. Также принудительно лечить от алкоголизма, а меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменений, напоминает spring96.org
"Белорусский партизан"
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