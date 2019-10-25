Невероятно! Прокурор требовал 6 лет, а его отпустили

Минского городского суда Петр Орлов признал бывшего политзаключенного анархиста Дмитрия Полиенко виновным в особо злостном хулиганстве и приговорил его к трем годам "домашней химии". Еще один год сняли по амнистии, передает СудьяМинского городского судапризнал бывшего политзаключенного анархиставиновным в особо злостном хулиганстве и приговорил его к трем годам "домашней химии". Еще один год сняли по амнистии, передает Свабода





Дмитрий Полиенко вышел из клетки под аплодисменты и приветствия поклонников. С Полиенко также постановлено взыскать 140 рублей судебных расходов и направить на принудительное лечение от алкоголизма.





Суд над Дмитрием Полиенко начался 17 октября и должен был проходить в закрытом режиме. Однако в знак протеста в начале процесса подсудимый попытался вскрыть себе вены.



