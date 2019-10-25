О двух действительностях в границах одного "союзного государства"

Даже если они сформированы двумя "братскими народами" и объединены под крышей "союзного государства".





Всех отличий в одной статье, разумеется, не перечислить, поэтому ограничусь главными. Сделать это несложно, так как А. Лукашенко в интервью украинским СМИ собрал их в один абзац:





«У нас несколько иная действительность. У нас социально ориентированная экономика, мы не стали все резать на куски и приватизировать. У нас нет олигархата, у нас нет олигархических кланов, которые влияли бы на власть, упаси Бог, на президента. Знаете, со мной разговор короткий: налоги не уплатил — будешь сидеть в тюрьме. Завтра же. Если ты обидел кого-то, несправедливо поступил…»









А чем ему еще заниматься?





Начну с социально ориентированной экономики. Насколько это утверждение соответствует действительности? Истина познается в сравнении, а в сравнении с Россией белорусская экономика, безусловно, является таковой.





В России вот уже шестой год подряд снижаются доходы населения, и относительно высокая цена на главный экспортный продукт страны, нефть, поддержать их не в состоянии, так как все дополнительные доходы от продажи нефти по цене свыше 40 долларов за баррель Минфин направляет в Фонд национального благосостояния. Как бы ни взлетела цена на «черное золото», дополнительные доходы идут в заначку мимо бюджета.





В Беларуси реальные располагаемые денежные доходы населения растут третий год подряд: в 2017-м — на 2,8%, в 2018-м — на 7,9% и в 2019-м (январь—июль) — на 7,1%. Рост доходов подтверждается ростом потребления коньяка: в 2017 году — на 10,3%, в 2018-м — на 17,2%. За январь—июль 2019 года данные отыскать мне не удалось, но сомневаться в том, что потребление этого благородного напитка возросло, не приходится.





Объяснение такой разнонаправленности доходов внутри "союзного государства" содержится в приведенной выше цитате А. Лукашенко: «У нас несколько иная действительность».





Российская действительность была и остается имперской, поэтому у российской пропаганды на порядок больше возможностей кормить население имперскими химерами, что она регулярно и делает.





Имперскость не чужда и белорусам. Вспомним 2014 год, когда до 65% соотечественников (по данным НИСЭПИ) согласилось с российскими оценками событий в Крыму. Но мобилизационный эффект от «Крымнаш» в стране под белыми крыльями продержался недолго.





Возможности белорусского телевизора в споре с белорусским же холодильником оказались существенно ниже возможностей его российского коллеги. При такой специфике, хочешь не хочешь, а приходится делать упор на социально ориентированную экономику. Иначе экзамен на пролонгацию власти можно и не сдать.





Не было в Беларуси и огульной приватизации, этого главного фактора формирования олигархов в России. Но означает ли это, что общегосударственная собственность стала общенародной? Так могут считать только очень наивные люди.





С чего начал наводить порядок в России Путин? С телевидения. Тот, кто полагает, что он отнял его у олигархов и передал под общественный контроль, ошибается.





«Власть — это администрация президента. Власть — это сам президент, поскольку все основные решения на сегодняшний день принимает он лично». Это не мое дилетантское мнение. Это цитата от аксакала российской медиасферы, директора «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании» Олега Добродеева.





Россия протянулась на 11 часовых поясов. Взять под личный контроль такое пространство — задача невыполнимая даже для бывшего подполковника КГБ. Путин и не пытался это сделать. Он ограничился газом и нефтью.





На газ национальный лидер поставил Алексея Миллера («Газпром»), а на нефть — Игоря Сечина («Роснефть»). Не чужих, прямо скажем, себе людей.









Размер имеет значение. В Беларуси возможность личного контроля за всем, что шевелится, принципиально иная.





Вспомним историю с матерящейся учительницей из гомельской школы. Уволили ее местные чиновники, а восстановил лично глава государства. Разобраться с событием подобного масштаба у национального лидера Беларуси нашлось и время, и желание. А чем ему еще заниматься?





Эффект кукушонка





Так почему же в Беларуси была решительно остановлена приватизация и тем самым поставлен крест на формировании местных олигархов? Да потому что для нескольких олигархов в стране элементарно не хватило бы «кормовой базы», а вот для одного — более чем достаточно, и мы все знаем его имя.





Тут напрашивается аналогия с «эффектом кукушонка» (не путать с «эффектом кукушки»). Для его описания воспользуюсь помощью Википедии:





«Птенец кукушки методично выкидывает все яйца или птенцов приемных родителей из их гнезда. Довольно быстро он становится намного больше, чем его приемные родители, поэтому, как предполагается, он стремится монополизировать всю пищу, приносимую хозяевами гнезда.





Если птенцы хозяев вылупляются раньше кукушонка, он, появившись на свет, будет аналогичным образом выталкивать всех птенцов из гнезда. На 14-й день птенец обыкновенной кукушки примерно в три раза больше по размерам, чем взрослая тростниковая камышевка».





Наличие в экономическом гнезде единственного птенца не означает, что этот птенец свободен от внешнего влияния и уже в силу этого способен принимать эффективные решения. Скорее, наоборот, ибо «всякая монополия ведет к загниванию», как справедливо заметил Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма».









Вспомним истории с посещениями Оршанского льнокомбината. Первое состоялось в 2010 году, второе — в 2014-м, третье — в 2018-м. Читаешь пресс-релизы, посвященные посещениям, и создается впечатление, что они написаны под копирку.





Даже с вопросом, «сколько иметь льнозаводов», ни сам главный льновод страны, ни его многочисленная свита за восемь лет так и не смогли определиться. Что уж тогда говорить о технологии выращивания, оптимальных сроках сева и уборки льна, расстила и подъема тресты!





На дворе октябрь, и кто даст гарантию, что спецоперация по расстилу и подъему тресты завершена в полном объеме?





Были бы олигархи, кто-нибудь из них, возможно, решился бы напомнить власти об обязательствах, которые она на себя взяла перед тружениками села.





Но не сложилось в Беларуси с олигархами, потому и нет до сих пор ясности с количеством необходимых стране льнозаводов.