



(...) 50 лет назад "советская пропаганда широко использовалась для осуждения Ричарда Никсона за отвержение кремлевской догмы, согласно которой в политике цели оправдывают средства. Во время своей президентской кампании 1960 года Никсон утверждал, что американская демократическая система признает стандарт нравственной истины, который позволяет человеку сказать правительству: "Вы можете дойти до сих пор, но не дальше". Если то, что говорил Никсон, было правдой, думали многие из нас в Советском Союзе, то Америка находится на правой стороне истории", - пишет на станицах The New York Times Андрей Козырев, министром иностранных дел России с 1991 по 1996 год.





"Позднее Кремль воспользовался уотергейтским скандалом, чтобы посмеяться над приверженностью Никсона - и, следовательно, Америки - нравственной истине, указывая, что это - не что иное, как лицемерие. Но то, что выглядело легкой пропагандистской победой, оказалось победой пирровой, - пишет автор публикации. - Когда в Конгрессе республиканцы присоединились к оппозиции демократов Никсону и вынудили его выбирать между отставкой или импичментом, советские диссидентские информационные бюллетени возразили, что стандарт нравственной истины в Америке, в конечном итоге, оказался настоящим. И указали, что расследование в отношении президента США было инициировано двумя молодыми журналистами, представителями свободной прессы. Кремль не нашел никаких контраргументов, кроме как осудить прессу как врагов народа, а диссидентов - как предателей".









"Железный занавес оказался недостаточно прочным, чтобы заблокировать слова нравственной истины из Вашингтона (...) - подкрепленные искренними усилиями соответствовать им, они были самым мощным оружием в холодной войне. В отличие от ядерных ракет, свобода слова и нравственная истина, которую та несла, не были элементом борьбы сверхдержав, которую можно было обнаружить в равной степени у обоих соперников. Это было уникальное и существенное преимущество американской стороны", - говорится в статье.





"Резкая реакция президента Джимми Картера на российскую военную интервенцию в Афганистане в 1979 году оказала отрезвляющее влияние на советских лидеров. (...) Спустя годы президент Рональд Рейган, как известно, просил советского лидера Михаила Горбачева "снести эту стену" в Берлине в качестве условия улучшения отношений с Соединенными Штатами и Западом. Эта сохраняющаяся американская позиция в поддержку нравственной истины (...) помогла победить в холодной войне и проложила путь к реальному прогрессу в американо-советских отношениях".