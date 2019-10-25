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Проверка расследования Мюллера по вмешательству РФ в выборы США стала уголовным делом

Департамент юстиции США переквалифицировал административную проверку расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в уголовное дело. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Дело поручено прокурору Джону Дарему, он сможет вызывать повестками свидетелей и запрашивать документы, созывать большое жюри и предъявлять обвинения. В чем заключается возможный состав преступления, пока неизвестно.

Открытие уголовного дела вызывает опасения, что президент США Дональд Трамп может использовать Департамент юстиции для преследования своих врагов, отмечает газета. Трамп более двух лет многократно атаковал расследование Мюллера, изображая его лживым и незаконным.

Административная проверка расследования о вмешательстве России в выборы была открыта в мае по распоряжению генерального прокурора Уильяма Барра. Ее целью являлось установить, имелись ли законные основания для открытия расследования в отношении Трампа.
Источник: liga.net
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