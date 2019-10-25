На днях не вышла в радиоэфир запись выступления, а накануне окружная избирательная комиссия вынесла официальное предупреждение – так началась агитация кандидата в депутаты Чкаловского избирательного округа Минска, передает Белсат





«Предупреждение за то, что, якобы, на моих пикетах распространяются материалы, которые не имеют никакого отношения к выборам. По их мнению, я, наверное, должна раздавать гречку с консервами, чтобы люди за меня проголосовали на выборах, но такого не будет», – говорит кандидат в депутаты Оксана Юшкевич.





Блокировки записанных выступлений на государственном радио и телевидении, а также официальные предупреждения комиссий в первые же дни агитационной части выборов – особенность нынешней кампании. Еще одна кандидатка получила предупреждение, не проведя даже ни одного пикета.





«Будет рассматриваться факт моего нарушения во время пикетирования. Я «в сюрпризе», как говорят, и жду подробностей: как можно нарушить законодательство о пикетах, не проведя еще ни одного пикета», – сообщила кандидат в депутаты Елена Терешкова.









Отменили выступление в телерадиоэфире и двум кандидатам от Объединенной гражданской партии Ирине Давидович и Владимиру Непомнящих. Никаких объяснений они не получили.





«Оба выступления, которые сняли, содержали в себе заявления о том, что необходимо изменить власть. Наша власть, наш режим – очень боится, что кто-то скажет о смене власти», – убеждена пресс-секретарь Объединенной гражданской партии Анна Красулина.





Уличную агитацию в Минске чаще всего проводят оппозиционные активисты, провластных кандидатов замечают редко и на короткое время.





«Интересный случай был вчера, кажется: мы вышли с пикетом к магазину «Дионисий», стояли там с 15.00 до 20.00. Где-то около 18.00 из магазина вынесли стенд провластного кандидата, коробочку для обращений, а через 55 минут все внесли обратно. Кажется – отрабатывают, как обычную чиновничью работу», – сообщил активист Европейской Беларуси Максим Винярский.





Восемь зарегистрированных кандидатов из «молодежного блока» на улицы пока вообще не выходили. Предполагают, что агитация в сети – не менее эффективна, да и предупреждений не дают.





«Вижу эффективность, если будут десятки тысяч просмотров наших роликов. Сейчас у нас рекордсмен Стас Шашок – еще один кандидат в Минске. Его выступление на телевидении выложено в интернете и уже набрало 10 тысяч просмотров. И вот это показатель, что людям интересно», – говорит кандидат в депутаты Данила Лаврецкий.





Кандидаты в депутаты, чьи речи не прозвучали в телерадиоэфире государственных телерадиокомпаний, сейчас готовят обращения в суды.







