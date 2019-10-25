Кандидатку обвинили в нарушении на пикете - она не провела ни одного пикета
Предвыборная агитационная кампания набирает ход: на улицы выходят группы поддержки, в подавляющем большинстве кандидатов в депутаты от оппозиционных политических сил. Они же и получают официальные предупреждения окружных избирательных комиссий.
На днях не вышла в радиоэфир запись выступления, а накануне окружная избирательная комиссия вынесла официальное предупреждение – так началась агитация кандидата в депутаты Чкаловского избирательного округа Минска, передает Белсат
«Предупреждение за то, что, якобы, на моих пикетах распространяются материалы, которые не имеют никакого отношения к выборам. По их мнению, я, наверное, должна раздавать гречку с консервами, чтобы люди за меня проголосовали на выборах, но такого не будет», – говорит кандидат в депутаты Оксана Юшкевич.
Блокировки записанных выступлений на государственном радио и телевидении, а также официальные предупреждения комиссий в первые же дни агитационной части выборов – особенность нынешней кампании. Еще одна кандидатка получила предупреждение, не проведя даже ни одного пикета.
«Будет рассматриваться факт моего нарушения во время пикетирования. Я «в сюрпризе», как говорят, и жду подробностей: как можно нарушить законодательство о пикетах, не проведя еще ни одного пикета», – сообщила кандидат в депутаты Елена Терешкова.
Отменили выступление в телерадиоэфире и двум кандидатам от Объединенной гражданской партии Ирине Давидович и Владимиру Непомнящих. Никаких объяснений они не получили.
«Оба выступления, которые сняли, содержали в себе заявления о том, что необходимо изменить власть. Наша власть, наш режим – очень боится, что кто-то скажет о смене власти», – убеждена пресс-секретарь Объединенной гражданской партии Анна Красулина.
Уличную агитацию в Минске чаще всего проводят оппозиционные активисты, провластных кандидатов замечают редко и на короткое время.
«Интересный случай был вчера, кажется: мы вышли с пикетом к магазину «Дионисий», стояли там с 15.00 до 20.00. Где-то около 18.00 из магазина вынесли стенд провластного кандидата, коробочку для обращений, а через 55 минут все внесли обратно. Кажется – отрабатывают, как обычную чиновничью работу», – сообщил активист Европейской Беларуси Максим Винярский.
Восемь зарегистрированных кандидатов из «молодежного блока» на улицы пока вообще не выходили. Предполагают, что агитация в сети – не менее эффективна, да и предупреждений не дают.
«Вижу эффективность, если будут десятки тысяч просмотров наших роликов. Сейчас у нас рекордсмен Стас Шашок – еще один кандидат в Минске. Его выступление на телевидении выложено в интернете и уже набрало 10 тысяч просмотров. И вот это показатель, что людям интересно», – говорит кандидат в депутаты Данила Лаврецкий.
Кандидаты в депутаты, чьи речи не прозвучали в телерадиоэфире государственных телерадиокомпаний, сейчас готовят обращения в суды.
10:31 25/10/2019
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