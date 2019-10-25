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Это он о чем? Лукашенко заявил, что "наши отношения с Казахстаном уходят вглубь столетий"

"Наши отношения с Казахстаном уходят вглубь десятилетий, столетий, - заявил Лукашенко 25 октября на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком формате.


"Наши отношения с Казахстаном уходят вглубь десятилетий, столетий. Мы всегда, особенно в советский период, были близки. Наши экономики всегда были взаимодополняемыми, это создает новые возможности для нас и сейчас. 

Во всем, что мы производим, нуждается наш дружественный Казахстан. Что производите вы, мы готовы покупать с большим удовольствием. Сложилась хорошая перспектива. Существующий фундамент, который создан за годы независимости, дорогого стоит", - цитирует Лукашенко БелТА

Он заверил, что Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана. "Мы как близкие люди, близкие друзья всегда найдем развязки по всем вопросам", - подчеркнул он.
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