



"Наши отношения с Казахстаном уходят вглубь десятилетий, столетий. Мы всегда, особенно в советский период, были близки. Наши экономики всегда были взаимодополняемыми, это создает новые возможности для нас и сейчас.





Во всем, что мы производим, нуждается наш дружественный Казахстан. Что производите вы, мы готовы покупать с большим удовольствием. Сложилась хорошая перспектива. Существующий фундамент, который создан за годы независимости, дорогого стоит", - цитирует Лукашенко БелТА





Он заверил, что Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана. "Мы как близкие люди, близкие друзья всегда найдем развязки по всем вопросам", - подчеркнул он.