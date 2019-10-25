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Полина Шарендо-Панасюк: Пять минут по телевизору поколебали «колосса» на глиняных ногах

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк вчера лишили регистрации кандидатом в «депутаты».

В своем выступлении 22 октября на телеканале «Беларусь 3» Полина Шaрендо-Панасюк заявила, что страна приобрела печальный статус «последней диктатуры Европы» и потребовала отставки Александра Лукашенко.

«Формально меня обвинили в призыве к свержению власти, оскорблении «президента». Я считаю, что мое выступление на телевидении и на предвыборных пикетах вызвало резонанс в стране и в Бресте, власти не выдержали реальной конкуренции», - цитирует активистку «Радыё Рацыя».

Полина Шарендо-Панасюк намерена обжаловать решение о лишении ее регистрации в суде.

«Даже в таких стесненных условиях эти пять минут могут поколебать колосса на глиняных ногах. Также давление на кандидатов «Европейской Беларуси» идет в Минске, это скоординированная акция властей» - добавила активистка.


Как ранее сообщила пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь», избирательные комиссии вынесли предупреждения кандидатам в «депутаты» Артему Черняку, Арсению Чигирю, Ольге Николайчик, Оксане Юшкевич и Павлу Юхневичу.

Причиной стало использование лозунга «Колхозной диктатуре - баста» на агитационных стендах и плакатах во время пикетов кандидатов. Кроме того, в эфир «Радио Минск» не вышло обращение Оксаны Юшкевич. Выступления двух кандидатов от Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих и Ирины Давидович тоже не были выпущены в эфир телеканала «Беларусь 3». В этих выступлениях кандидаты требовали импичмента Лукашенко.
Хартия-97
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