В своем выступлении 22 октября на телеканале «Беларусь 3» Полина Шaрендо-Панасюк заявила, что страна приобрела печальный статус «последней диктатуры Европы» и потребовала отставки Александра Лукашенко.





«Формально меня обвинили в призыве к свержению власти, оскорблении «президента». Я считаю, что мое выступление на телевидении и на предвыборных пикетах вызвало резонанс в стране и в Бресте, власти не выдержали реальной конкуренции», - цитирует активистку «Радыё Рацыя».





Полина Шарендо-Панасюк намерена обжаловать решение о лишении ее регистрации в суде.





«Даже в таких стесненных условиях эти пять минут могут поколебать колосса на глиняных ногах. Также давление на кандидатов «Европейской Беларуси» идет в Минске, это скоординированная акция властей» - добавила активистка.









Как ранее сообщила пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь», избирательные комиссии вынесли предупреждения кандидатам в «депутаты» Артему Черняку, Арсению Чигирю, Ольге Николайчик, Оксане Юшкевич и Павлу Юхневичу.





Причиной стало использование лозунга «Колхозной диктатуре - баста» на агитационных стендах и плакатах во время пикетов кандидатов. Кроме того, в эфир «Радио Минск» не вышло обращение Оксаны Юшкевич. Выступления двух кандидатов от Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих и Ирины Давидович тоже не были выпущены в эфир телеканала «Беларусь 3». В этих выступлениях кандидаты требовали импичмента Лукашенко.