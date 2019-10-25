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Лукашенко пригласил Токаева посетить в 2020 году Беларусь

Александр Лукашенко пригласил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Беларусь в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что это даст возможность проконтролировать выполнение сегодняшних договоренностей и исполнение подписанных в Нур-Султане соглашений. "Казахстан для нас - важный, проверенный временем друг, с которым Беларусь выстраивает стратегические, союзнические и братские отношения", - заявил Президент.

Вчера главы государств провели в Нур-Султане официальные переговоры. По словам Александра Лукашенко, в открытой и доверительной атмосфере стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, определили приоритеты на ближайшую перспективу и сверили позиции по ключевым направлениям взаимодействия на интеграционных и международных площадках, в том числе по вопросам транснациональной и региональной безопасности.

"Волею судеб историей предоставлено право, возможность трем республикам (Россия, Беларусь, Казахстан. - Прим.) постсоветского пространства быть в авангарде интеграции. От нас много ждут народы бывшего Советского Союза, и мы не можем обмануть их надежд", - подчеркнул белорусский лидер.
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