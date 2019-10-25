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Могилевскую журналистку оштрафовали за позитивный репортаж о чиновнике

Как сообщает сайт mspring.online, журналистка-фрилансерка Дарья Чульцова получила штраф в 510 рублей за репортаж из Белынич о бывшем заместителе председателя Могилевского облисполкома, ныне – заместителе главы Администрации президента Андрее Кунцевиче.

Дарья Чульцова. Фото: mspring.online.

Сюжет был показан 22 августа в эфире телеканала БелСАТ. Судья суда Белыничского района Валентина Павлова пришла к выводу, что это именно Чульцова и оператор Михаил Аршинский изготовили видео, показанное по ТВ.

В ходе судебного процесса, который состоялся 18 октября, судья опросила директора белыничской СШ №1 (её заканчивал Кунцевич) Татьяну Болдышевскую, а также учителей учебного учреждения Дмитрия Ляшука и Дануту Клопову, которые появлялись в кадре. Все они опознали Чульцову и заявили, что репортаж готовила она.

Болдышевская рассказала, что лично ознакомила журналистку с фотоальбомом в школьном музее:

"Мы гордимся своими учениками и мы рады вниманию СМИ к нашей школе", — сказала во время суда директор.

Она заявила, что видела сюжет – её слова искажены не были. Про это же заявили учителя Клопова и Ляшук: фактически, журналистскую работу Чульцова сделал профессионально.

Несмотря на это, Белыничский РОВД завел административное дело – по закону Республики Беларусь о СМИ, БелСАТ считается зарубежным телеканалом, а значит всем его журналистам необходимо получить аккредитацию в МИД. Впрочем, журналистам БелСАТ, сколько бы они не пытались её получить, всегда отказывали.


Судья Павлова прислушалась к мнению милиции и признала вину Чульцовой в «незаконном изготовлении продукции СМИ», назначив штраф в 20 базовых величин. Сама Дарья на суде не присутствовала.

Это была вторая попытка привлечь фрилансера к ответственности за сюжет про Андрея Кунцевича на БелСАТ. Первая провалилась – 26 сентября судья Оксана Загорская отправила материалы административного дела Чульцовой на доработку, потому что в них милиция наделала ошибок.

 

  
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