Дарья Чульцова. Фото: mspring.online.





Сюжет был показан 22 августа в эфире телеканала БелСАТ. Судья суда Белыничского района Валентина Павлова пришла к выводу, что это именно Чульцова и оператор Михаил Аршинский изготовили видео, показанное по ТВ.





В ходе судебного процесса, который состоялся 18 октября, судья опросила директора белыничской СШ №1 (её заканчивал Кунцевич) Татьяну Болдышевскую, а также учителей учебного учреждения Дмитрия Ляшука и Дануту Клопову, которые появлялись в кадре. Все они опознали Чульцову и заявили, что репортаж готовила она.





Болдышевская рассказала, что лично ознакомила журналистку с фотоальбомом в школьном музее:





"Мы гордимся своими учениками и мы рады вниманию СМИ к нашей школе", — сказала во время суда директор.





Она заявила, что видела сюжет – её слова искажены не были. Про это же заявили учителя Клопова и Ляшук: фактически, журналистскую работу Чульцова сделал профессионально.





Несмотря на это, Белыничский РОВД завел административное дело – по закону Республики Беларусь о СМИ, БелСАТ считается зарубежным телеканалом, а значит всем его журналистам необходимо получить аккредитацию в МИД. Впрочем, журналистам БелСАТ, сколько бы они не пытались её получить, всегда отказывали.









Судья Павлова прислушалась к мнению милиции и признала вину Чульцовой в «незаконном изготовлении продукции СМИ», назначив штраф в 20 базовых величин. Сама Дарья на суде не присутствовала.





Это была вторая попытка привлечь фрилансера к ответственности за сюжет про Андрея Кунцевича на БелСАТ. Первая провалилась – 26 сентября судья Оксана Загорская отправила материалы административного дела Чульцовой на доработку, потому что в них милиция наделала ошибок.











