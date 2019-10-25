В том числе сам ЦИК отменил регистрацию одного из претендентов на кресло в парламенте.





Напомним, зарегистрированы были 560 кандидатов. Некоторые уходят из избирательной гонки, т.к. не готовы к тем обязанностям, которые предусматривает этот статус. Например, согласно законодательству, кандидат обязан уйти в отпуск на все время предвыборной агитации. Если эта норма игнорируется, выносится предупреждение, а после принимается решение об отмене регистрации. Как оказалось, также некоторые кандидаты были не готовы создать собственные избирательные фонды. Уже открыты 305 счетов, максимальный размер фонда 1000 базовых величин, что составляет 25500 рублей.









Как пояснила глава ЦИК Лидия Ермошина, в избирательный фонд граждане могут внести сумму, не более 5 базовых величин, юридические лица - максимум 10 базовых. Минимальный размер не ограничен.









В начале ноября белорусы начнут получать приглашения на выборы и информационные листовки о кандидатах.