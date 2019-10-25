



Об этом информирует японское общественное телевидение, пишет Life.ru.





Как отмечается, прошение об отставке было подано им на заседании Кабмина.





Министр обвинялся в мелком подкупе избирателей. Так, местный еженедельник сообщал, что Сугавара в округе, от которого избирался в парламент, преподносил в подарок избирателям дыни.



