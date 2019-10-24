Интеграционные документы, которые планируется подписать 8 декабря, по-прежнему не предоставляют вниманию общественности. Геополитическая логика Кремля, как считает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, настойчиво отсылает Минск к договору о Союзном государстве 1999 года, который предусматривает не только «глубокий уровень экономической интеграции, но и военно-политической».

Военный вопрос есть, но без напора

«Вполне вероятен такой сценарий, что после согласия Минска на углубление экономической интеграции, из Москвы поступит настойчивое пожелание сблизиться и в оставшихся сферах. Геополитическая логика этого процесса очень проста. Россия пытается привязать Беларусь к себе на институциональном уровне и таким образом закрепить в собственной сфере влияния. Мне кажется, что несмотря на то что Москва публично не поднимает вопросы военно-политической интеграции, они остаются на повестке дня как минимум с 2015 года. И речь идет не только о создании военной базы, речь идет о переформатировании самой сути военно-политического альянса между Минском и Москвой, включая переподчинение Вооруженных сил Беларуси Западному военному округу, как, например, это реализовано у России в отношениях с Арменией, - сказал Арсений Сивицкий в интервью Thinktanks.by









- Это создание единой военной организации Союзного государства, о чем говорил, например, министр обороны Сергей Шойгу еще в 2015 году». По мнению эксперта, эти инициативы находятся в повестке дня, «просто российская сторона сейчас не педалирует этот вопрос, чтобы не спровоцировать жесткую реакцию со стороны в том числе Запада», ведь «для соседних стран реализация этих проектов углубленной интеграции Беларуси и России будет иметь определенные стратегические последствия».

Китаю не понравится

«Не стоит забывать о Китае в этой ситуации, - отметил Арсений Сивицкий. - Для Китая это углубление белорусско-российской интеграции тоже представляет определенный вызов, в частности, для реализации инициативы «Один пояс — один путь». Напомню, что проект индустриального парка «Великий камень» ориентирован на работу Китая с европейским рынком, а это требует от Беларуси достаточно серьезных усилий по диверсификации своей внешней политики и экономических связей с западными странами. Наконец, тот преференциальный режим, который создан под Парк, является уникальным и даже принятие общего налогового кодекса с Россией может серьезно подорвать первоначальный замысел этого проекта и сделать его абсолютно невыгодным».

Просто невыгодно

«Я бы не исключал, что переговоры по углублению экономической интеграции закончатся на самих переговорах. И никаких практических результатов они не принесут, мы уже видели в истории отношений Минска и Москвы подобные случаи за последние 20 лет, - сказал Арсений Сивицкий. - Проблема в том, что принятие дорожных карт и программы действий по углублению интеграции не решает ключевых противоречий в отношениях с Кремлем. Насколько известно, программа не предусматривает компенсации белорусской экономике за налоговый маневр, не предусматривает сохранение скидок на энергоносители.









Сегодня общий рынок отсутствует как в рамках ЕАЭС, так и в рамках Союзного государства. И гарантий, что он заработает, нет — в России активно завершают программу импортозамещения во всех отраслях экономики, которая не принимает во внимание интересы белорусских производителей. У России есть много механизмов скрытых субсидий, доступных лишь своим производителям. Пока у Минска сохраняется окно возможностейдля выхода из переговорного процесса, если Москва не изменит позицию по спорным вопросам».



