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Почему Бакиев укрылся именно в Минске — мнение экс-советника Назарбаева

Беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев смог получить убежище в Минске благодаря совместному решению президентов Беларуси, Казахстана и России, передает Sputnik Казахстан слова Ермухамета Ертысбаева — бывшего советника первого президента Казахстана.



Бакиев получил убежище в Беларуси в 2010 году после апрельских событий.

Отвечая на вопрос в интервью СМИ, почему именно Минск решил принять опального кыргызстанского политика, Ертысбаев сделал отсылку к выступлению президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Там белорусский президент говорит, что ему позвонил Бакиев и попросил помочь. Конечно, формально разговор был, но мне представляется, что это совместное решение Нурсултана Назарбаева, Владимира Путина и Александра Лукашенко", — отметил Ертысбаев.

Казахстан не мог предоставить убежище, заметил бывший дипломат, так как в Бишкеке такой шаг расценили бы как крайне недружественный.

"Хоть Россия и большая, но не может же Путин принимать всех киргизских экс-президентов. Акаев там, вроде, и Атамбаев хотел. Короче, обратились к Лукашенко. Это мое мнение, может, оно ошибочное", — заметил Ертысбаев.


МИД КР напомнил Лукашенко, что он встретился с преступником — Бакиевым
Белорусский лидер в 2010 году, говоря о решении принять у себя свергнутого экс-президента Кыргызстана, упомянул, что его тронула просьба Бакиева спасти семью. Лукашенко подчеркнул, что это было его личное решение.

В 2010 году Ермухамет Ертысбаев был советником президента Казахстана, а с 2017-го по август 2019 года занимал должность посла Казахстана в Беларуси.

Бакиев и некоторые его родственники осуждены за совершение особо тяжких преступлений, в том числе по делу о событиях 7 апреля 2010 года (убийства, коррупция и рейдерский захват чужого имущества).

Курманбек Бакиев является главным фигурантом дела об апрельских событиях, когда были расстреляны митингующие, выступившие против его правления. Верховный суд заочно приговорил Бакиева к пожизненному заключению, которое из-за его возраста (на момент преступления ему было больше 60 лет) заменили 30 годами лишения свободы.
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