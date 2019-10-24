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Как выглядит здание посольства Беларуси в Казахстане, которое открыли к приезду Лукашенко

Комплекс получился ну очень масштабным — почти 9 тысяч квадратных метров. И сильно напоминает Дворец Независимости.
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Вот так выглядит здание белорусского посольства, которое открыли в столице Казахстана. Снимки опубликовал интернет-портал nur.kz.
 
Даже беглого взгляда хватает, чтобы понять, что здание сильно напоминает Дворец Независимости или комплекс Верховного суда в Минске.

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