В Гродно комиссия и кандидаты не сошлись во взглядах на биографию

Председатель комиссии Сергей Рапин довел информацию, что данные частично брались из анкет кандидатов, частично из поданных кандидатами сведений, а также по ним делались соответствующие запросы в соответствующие инстанции. И что в своих личных листовках кандидаты могут писать свои версии.





Однако такой подход к напечатанной в скором времени биографической информации кандидатов оказался неприемлемым для тех, кто отстаивал свои биографические данные, поданные в комиссию самими кандидатами.





Кандидат Владимир Арцыман возмутился, что печатают не те данные, которые он подавал. По крайней мере, там появилась запись о судимости двадцатилетней давности. Арцыман утверждал, что судимость давно снята и не является судимостью, и поэтому такие сведения недостоверны. Он также сослался на тайну персональных данных, на закон об информации, на Конституцию, но председатель комиссии просто посоветовал ему обжаловать это решение в областной комиссии.









Елена Шоломицкая, которая также баллотируется по этому округу, просила комиссию вернуть на плакат хотя бы данные о том, что она литератор и занимается творческой деятельностью. И что у нее есть соответствующие документы. Но кончилось все тем, что она все же понесла жалобу в областную комиссию. Шоломицкая убеждена, что там ее дело будет иметь положительный для нее результат.





Еще одного кандидата, руководителя гродненского БНФ Вадима Саранчукова представляло на этом заседании его доверенное лицо Дмитрий Бондарчук. Бондарчук также обратил внимание комиссии, что поданные кандидатом биографические данные отличаются от зачитанного комиссией варианта. Но и в этом случае замечания не были приняты.





Чем закончатся обжалования и какие сведения о кандидатах мы увидим на плакатах на избирательных участках, узнаем вскоре.