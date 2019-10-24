Попал в опалу? 6 вариантов продолжения карьеры для Шуневича

Летом после 7 лет работы министром внутренних дел Игорь Шуневич подал в отставку, объясняя решение тем, что у него, возможно, «глаз замылился». При этом чиновник предупредил: «Что касается меня, то, безусловно, я сидеть сложа руки не буду».





Но вот уже несколько месяцев Шуневич остается без работы. UDF.BY спрогнозировал, куда может трудоустроиться бывший министр.



Дипломатическая работа

На днях телеграм-каналы объявили, что Шуневич уедет послом в Казахстан. Власти эту информацию не подтвердили. Но как показывает прошлый опыт, перевод Шуневича на дипломатическую работу вполне возможен – хотя вряд ли его отправят в такую важную для Беларуси страну как Казахстан, где, возглавляя посольство, нужно хорошо разбираться в экономических вопросах.





Бывший руководитель КГБ Степан Сухаренко работал послом в Армении, а бывший министр МВД Анатолий Кулешов – в исполкоме СНГ.









Работа в бизнес-структурах в России

Нередко белорусские силовики, утратив высокий пост, перезжают в Россию, где им готовы платить большие зарплаты в бизнес-структурах. По этому пути пошли, например, бывший председатель КГБ Леонид Ерин и министр внутренних дел Владимир Наумов.





У Шуневича, кстати, уже есть знакомые российские бизнесмены. Месяц назад на закрытии мотосезона в Минске он вновь пообщался с Артемом Чайкой, сыном генпрокурора России.





Пост в спортивном руководстве

Бывшие силовики уже несколько раз переходили на должность министра спорта (Юрий Сиваков, Александр Шамко, Сергей Ковальчук). Хватало их и в руководстве федераций отдельных видов.





Лукашенко по советской традиции считает, что военные, милиционеры и прочие силовики, у которых все хорошо с дисциплиной, – это как раз то, что нужно для успехов в спорте.





Шуневич к тому же получил некоторый опыт работы в этой сфере. Он до сих пор является председателем Наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск», выполняя там скорее представительские функции.





Должность помощника Лукашенко

Силовики также не раз, и не два становились помощниками руководителя страны разной значимости. Пример, который теперь перед глазами, – карьера Игоря Евсеева. «Усмиритель Площади-2010» возглавлял затем УВД Минской области, пока не был назначен помощником президента-инспектором по тому же региону.





Пост в Совете безопасности

С 1 января 2020 года Станислав Зась оставит руководство Советом Безопасности, перейдя на должность генсека ОДКБ. Почему бы не предположить, что его место может занять Шуневич?





В следующем году власти предстоит пережить президентские выборы, поэтому для Лукашенко, вероятно, более актуален будет руководитель Совбеза не из военных, а из милиционеров, знающих толк в "охране общественного порядка".









Опала

Вместе с тем есть шансы, что высокую должность для Шуневича подыскивать не станут.





Вспомним, как уходил чиновник с поста министра: незадолго до увольнения руководитель Администрации президента по личному поручению Лукашенко поехала в Могилев извиняться перед местными цыганами за действия милиции.





Шуневич же не только проигнорировал эту поездку, но и вообще отказался извиняться. Вряд ли руководитель страны оценил такую его позицию.





Кроме того, нельзя исключать, что Шуневич действительно по какой-то причине сам настойчиво добивался отставки и не учел волю Лукашенко.





На похожий поступок год назад решился Семен Шапиро. Губернатор Минщины был поставлен во главе Федерации хоккея, любимого вида спорта Лукашенко, чтобы добиться там больших успехов.





Но вместо этого Шапиро подал в отставку всего через год работы. Сбежавшему от ответственности чиновнику до сих пор не предложили значимого поста.