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Лауреатом премии Сахарова стал осужденный в Китае уйгурский ученый

Ильхам Тохти был приговорен в Китае к пожизненному заключению по обвинениям в сепаратизме

Европарламент в четверг принял решение присудить премию Сахарова уйгурскому ученому Ильхаму Тохти, который был приговорен в Китае к пожизненному заключению по обвинениям в сепаратизме.

Профессор экономики Пекинского университета неоднократно критиковал политику китайских властей в отношении национальных меньшинств. В 2014 году суд в Урумчи вынес ему приговор, обвинив в деятельности, направленной на подрыв государственного строя в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе.

Премия Сахарова присуждается за правозащитную деятельность. Спикер Европарламента Давид Сассоли, который объявил о том, что Тохти стал ее лауреатом, призвал Пекин освободить ученого. Он отметил, что Тохти придерживается умеренных взглядов и всегда выступал за диалог.

Агентства отмечают, что решение Европарламента почти наверняка вызовет резкую реакцию китайских властей и может привести к обострению отношений между Китаем и ЕС.

Правозащитники и ряд стран, включая США, в последние годы критиковали Китай за создание так называемых лагерей переподготовки, куда, по многочисленным свидетельствам, власти насильственно помещают сотни тысяч мусульман – жителей Синьцзянь-Уйгурского района. Власти Китая утверждают, что речь идет о программе борьбы с терроризмом, и участие в ней добровольное.

В прошлом году премию Сахарова получил украинский режиссер Олег Сенцов, который тогда находился в колонии в России. В этом году на премию выдвигали российского оппозиционера Алексея Навального, но в шорт-лист он не попал.
Источник: svoboda.org
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