Лукашенко приземлился в "Нурсултане Назарбаеве"





По прибытии в Нур-Султан Александр Лукашенко возложил венок к монументу "Защитники Отечества".





25 октября Лукашенко проведет переговоры с президентом Казахстана. Лидеры стран на встрече в узком и широком составах обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.





Главы государств также рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий.









Стороны обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних соглашений, сообщает пресс-служба Лукашенко.