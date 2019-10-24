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Лукашенко приземлился в "Нурсултане Назарбаеве"

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Казахстан. Белорусский борт номер один сел в аэропорту "Нурсултан Назарбаев". У трапа самолета Лукашенко встречал нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.


По прибытии в Нур-Султан Александр Лукашенко возложил венок к монументу "Защитники Отечества".

25 октября Лукашенко проведет переговоры с президентом Казахстана. Лидеры стран на встрече в узком и широком составах обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. 

Главы государств также рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий.


Стороны обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних соглашений, сообщает пресс-служба Лукашенко.
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