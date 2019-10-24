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Опасная эскалация напряженности между Минском и Вильнюсом. Следующий шаг - отзыв послов?

Принято считать, что решение и начало строительства БелАЭС вблизи границы с Литвой дали старт процессу заметного ухудшения отношений между соседями.

Опасная эскалация напряженности между Минском и Вильнюсом. Следующий шаг - отзыв послов?
Нынешняя серия обмена «любезностями» на разных уровнях вплоть до высшего, еще одна констатация ненормальности сложившегося положения с опасными метастазами, которые расползаются и на другие сферы двусторонних и многосторонних отношений. 

Речь уже идет не только об атомной энергетике, но и об отношениях Беларуси с ЕС, НАТО и США, Естественно, при зримом и незримом присутствии Москвы со своим калининградским плацдармом. 

Не лишним будет напомнить и труднообъяснимое отсутствие литовского коллеги на встрече под эгидой Болтона  в Варшаве секретарей совбезов Польши, Украины и Беларуси. А ведь они обсуждали там вопросы региональной безопасности, которая сегодня под угрозой не только на украинском, но и белорусском направлениях.

Появление американских солдат на литовско-белорусской границе вызвало ожидаемо бурную реакцию руководителя Беларуси, который публично объявил приказ своим силовикам срочно изучить варианты ответных мер на появление в соседней Литве вооруженных подразделений США и иных стран-членов НАТО. 

Появившиеся рассуждения разного рода мозговедов о возможных вариантах неких ответных мер Минска, да еще в союзе с Москвой, явно страдают умозрительностью. И очарованием волшебной мелодии не полонеза Огинского, а «полонеза» Лукашенко.

При всей агрессивности полководца Шойгу, его верховный главнокомандующий должен понимать всю опасность и непредсказуемость последствий нынешнего повышения градуса напряженности в данном регионе. 

Нет больших оснований сомневаться и в том, что в НАТО также это понимают, отмечая, напоминая, что истоки нынешней эскалации в аннексии Крыма, разрушившей всю систему европейской безопасности. Одним из результатов этого стало исчезновение былого доверия к Кремлю. 


Что касается минских архистратегов, то всем их потугам нормализовать отношения с США, другими странами-членами НАТО неизбежно суждено оставаться «в плену» союзнических обязательств с РФ, у которой отношение к Литве набрало почти «критическую массу». 

И в данном процессе опасной эскалации напряженности между Минском и Вильнюсом не исключена вероятность появления ее следующего этапа - отзыва послов двух стран «для консультаций». О такой вероятности уже стали говорить в определенных и надо полагать ответственных кругах.
Роман Яковлевский, политический обозреватель, Facebook
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