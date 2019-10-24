Президентом на следующие три года избрана адвокат из Ботсваны Элис Могвэ, которая до этого была Генеральным секретарем FIDH.





Также были избраны 15 вице-президентов по регионам. При голосовании за вице-президентов по региону Европы и Центральной Азии избраны три представителя: Артак Киракасян (Армения), Талекан Исмаилова (Кыргызстан) и Валентин Стефанович (Беларусь, Правозащитный центр "Весна").









Правозащитник "Весны" Валентин Стефанович считает, что такое решение будет способствовать тому, чтобы голос правозащитного сообщества Беларуси сильнее зазвучал на международной арене.





"Для нас, для "Весны", чрезвычайно важно членство в FIDH, поскольку мы действуем вместе во многих направлениях. Это помогает проводить международную адвокацию и дает больше возможностей говорить о ситуации с правами человека в Беларуси на международном уровне. Кстати, мы очень плотно сотрудничаем по вопросу смертной казни. Уверен, что опыт Федерации и членство в ней и впредь будут помогать нам продвигать идеи прав человека в Беларуси".









Правозащитный центр "Весна" - член Международной федерации за права человека уже 15 лет. Председатель организации Алесь Беляцкий трижды занимал пост вице-президента по региону Европы и Центральной Азии.